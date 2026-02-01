Citoyen d’honneur de Lyon, le directeur d'un hôpital de Gaza apparaît en uniforme du Hamas

Une photo datant de 2016, récemment remise en circulation, relance une vive controverse autour du Dr. Hussam Abu Safiya, directeur de l’hôpital Kamal Adwan dans le nord de la bande de Gaza. L’homme, fait citoyen d’honneur de la ville de Lyon par le maire Grégory Doucet, y apparaît vêtu d’un uniforme du Hamas, aux côtés de hauts responsables du mouvement terroriste.

Selon des sources palestiniennes concordantes et des publications issues du service de santé militaire du Hamas, Abu Safiya détient le grade de colonel au sein des "Services médicaux militaires". Cette structure est distincte des brigades al-Qassam, branche armée du Hamas, mais elle a pris part à l’attaque terroriste du 7 octobre 2023 contre le sud d’Israël. La photo, initialement publiée sur la page Facebook des "Services médicaux militaires" il y a près de dix ans, a été récemment exhumée et relayée par des observateurs indépendants, puis reprise par le New York Post.

https://x.com/i/web/status/2017864427320590574 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Ces éléments contrastent fortement avec l’image publique d’Abu Safiya, longtemps présenté comme un simple médecin et responsable hospitalier. Il avait notamment signé deux tribunes dans le New York Times critiquant l’action militaire israélienne à Gaza, sans que le quotidien ne mentionne son appartenance au Hamas. Cette omission, combinée à la distinction honorifique accordée par la municipalité lyonnaise, a suscité de nombreuses critiques après la révélation de la photo.

Abu Safiya a été arrêté par les autorités israéliennes lors d’un raid mené en décembre 2024 contre l’hôpital Kamal Adwan, au cours duquel près de 240 personnes ont été interpellées. Israël affirme que l’établissement servait de centre de commandement au Hamas. Le directeur est toujours détenu. Ses avocats affirment qu’il aurait subi de "graves violences physiques" en détention, accusations qui n’ont pas fait l’objet de commentaires publics de la part d’Israël.

L'armée israélienne a indiqué par le passé qu’Abu Safiya occupait un rang élevé au sein du Hamas, sans l’accuser formellement d’avoir participé personnellement à des actes terroristes précis.

Les soupçons israéliens sont renforcés par les déclarations d’un ancien directeur de l’hôpital, Ahmed Kahlot, capturé plus tôt au cours de la guerre. Lors de son interrogatoire, il a reconnu que l’établissement avait été transformé en infrastructure militaire sous le contrôle du Hamas et qu’il avait, à un moment donné, servi à détenir un soldat israélien kidnappé. Kahlot, lui-même lieutenant-colonel du Hamas depuis 2010, a également affirmé qu’au moins 16 membres du personnel hospitalier étaient des terroristes du Hamas servant au sein des brigades al-Qassam.