Depuis le cockpit, un pilote de l’armée de l’air affirme la détermination d’Israël face à l’Iran

Un pilote de l’armée de l’air israélienne a publié un message vidéo dans lequel il réaffirme la détermination des forces aériennes à poursuivre leurs missions dans le contexte de l’escalade militaire avec l’Iran.

Dans son message, il évoque l’intensité du conflit actuel et les opérations menées contre des cibles considérées comme stratégiques. Selon lui, l’armée de l’air agit dans le cadre d’une guerre visant à protéger Israël et sa population.

« Nous faisons face à l’escalade de l’Iran et aux attaques visant des objectifs stratégiques », déclare-t-il.

Le pilote souligne que les forces israéliennes sont prêtes à agir contre toute menace pesant sur le pays. « Nous irons partout, contre chaque adversaire, pour notre pays et pour la sécurité de ses familles », affirme-t-il.

Dans son intervention, il adresse également un message de soutien à la population israélienne, affirmant ressentir la solidarité des citoyens malgré la situation sécuritaire.

« Nous vous soutenons à chaque instant et nous ressentons votre soutien en permanence », indique-t-il.

Le pilote conclut en souhaitant aux Israéliens une soirée calme et paisible, tout en exprimant l’espoir de pouvoir rentrer bientôt chez lui.

Cette déclaration intervient alors que les opérations militaires se poursuivent dans la région dans un contexte de fortes tensions.