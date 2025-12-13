Des soldats américains et syriens blessés lors d’une attaque armée à Palmyre

Des militaires américains et syriens ont été blessés samedi lors d’une attaque armée visant une patrouille conjointe dans la ville de Palmyre, au centre de la Syrie, ont rapporté les médias officiels syriens. L’incident intervient dans un contexte de coopération sécuritaire renouvelée entre Washington et Damas contre le groupe État islamique (EI).

Selon l’agence de presse étatique SANA, un assaillant non identifié a ouvert le feu sur un convoi composé de forces syriennes et de militaires américains appartenant à la coalition internationale dirigée par les États-Unis. Deux membres des forces syriennes ont été blessés, tandis que l’assaillant a été éliminé sur place, précise une source sécuritaire citée par l’agence, sans donner davantage de détails.

Toujours selon SANA, des hélicoptères américains ont évacué les blessés vers la base américaine d’Al-Tanf, située dans le sud-est de la Syrie, près de la frontière irakienne. Aucune information officielle n’a été communiquée sur l’état de santé des militaires américains impliqués.

Deux responsables locaux syriens ont confirmé à l’agence Reuters qu’un convoi conjoint avait essuyé des tirs alors qu’il effectuait une mission de patrouille à Palmyre. Ils ont évoqué des victimes, sans en préciser le nombre ni la nationalité. Le Pentagone n’a, pour l’heure, pas réagi à ces informations.

Il s’agit du premier incident de ce type rapporté depuis la chute de l’ancien président syrien Bachar al-Assad en décembre dernier, un événement qui a marqué un tournant dans les relations entre la Syrie et les États-Unis. Washington maintient des troupes dans le nord-est syrien dans le cadre de la lutte contre l’EI, tandis que Damas a officiellement rejoint le mois dernier la coalition internationale contre le groupe jihadiste, à l’occasion d’une visite du président syrien Ahmed al-Sharaa à Washington.