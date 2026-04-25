Détroit d’Ormuz : la Turquie prête à envisager un rôle dans le déminage après un accord irano-américain

La Turquie pourrait jouer un rôle dans la sécurisation du détroit d’Ormuz en participant à d’éventuelles opérations de déminage, a indiqué le ministre des Affaires étrangères Hakan Fidan. S’exprimant à Londres, il a précisé qu’une équipe technique serait susceptible d’intervenir après la conclusion d’un accord entre l’Iran et les États-Unis, afin de neutraliser les mines maritimes présentes dans cette zone stratégique.

Ankara considère ce type d’engagement comme un «devoir humanitaire», dans un contexte où le détroit d’Ormuz, artère essentielle du commerce énergétique mondial, a été fortement perturbé par les tensions liées à la guerre. La sécurisation de cette voie maritime est cruciale pour le transport du pétrole et du gaz, dont dépend une grande partie de l’économie mondiale.

Au-delà de l’annonce, cette position traduit les ambitions diplomatiques de la Turquie. En se proposant comme acteur du déminage, Ankara cherche à se placer comme intermédiaire crédible et stabilisateur dans la région, tout en renforçant son influence au Moyen-Orient. Ce rôle technique, en apparence limité, pourrait en réalité offrir une visibilité stratégique importante.

Une participation turque permettrait également de consolider ses relations avec les deux parties. D’un côté, elle rassurerait les alliés occidentaux sur sa contribution à la sécurité maritime. De l’autre, elle resterait compatible avec ses canaux de dialogue ouverts avec Téhéran.

Enfin, ce positionnement s’inscrit dans la doctrine turque d’autonomie stratégique : intervenir sans s’aligner pleinement sur un camp, tout en tirant parti des opportunités diplomatiques.