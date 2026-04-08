Détroit d’Ormuz : les premiers navires reprennent le transit après le cessez-le-feu

Le trafic maritime reprend progressivement dans le détroit d’Ormuz, après l’accord de cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran. Selon la plateforme de suivi maritime MarineTraffic, deux navires ont déjà franchi ce passage stratégique, marquant un premier signe de normalisation après des semaines de perturbations.

Le vraquier NJ Earth, propriété grecque, a traversé le détroit à 08h44 UTC. Plus tôt, le navire Daytona Beach, battant pavillon libérien, avait effectué le même trajet à 06h59 UTC, peu après avoir quitté le port iranien de Bandar Abbas à 05h28 UTC. Ces mouvements sont les premiers enregistrés depuis que Téhéran a accepté de rouvrir cette voie maritime essentielle dans le cadre de la trêve.

Le détroit d’Ormuz constitue un point névralgique du commerce mondial, notamment pour le transport de pétrole et de gaz. Sa fermeture partielle ces dernières semaines, en raison du conflit régional, avait suscité de fortes inquiétudes sur les marchés énergétiques et perturbé les chaînes d’approvisionnement internationales.

La reprise du trafic, même limitée, est donc perçue comme un signal positif par les acteurs du secteur maritime et les marchés. Elle reste toutefois fragile, dans un contexte sécuritaire encore instable. Plusieurs compagnies et opérateurs continuent d’adopter une approche prudente, conditionnant leurs décisions à l’évolution de la situation sur le terrain.

Si ces premiers passages marquent une étape importante vers un retour à la normale, les experts soulignent que la pleine reprise du trafic dépendra de la solidité du cessez-le-feu et des garanties de sécurité offertes aux navires dans cette zone hautement stratégique.