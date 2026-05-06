Le président américain Donald Trump a annoncé la suspension temporaire du « Projet Liberté », l'opération lancée par les États-Unis pour escorter les navires dans le détroit d'Ormuz, point de passage stratégique du commerce mondial. Cette décision intervient alors que Washington affirme avoir réalisé des « progrès importants » dans les discussions avec l'Iran en vue d'un accord global.

Dans un message publié sur Truth Social, Donald Trump a expliqué vouloir laisser une courte fenêtre aux négociations afin de déterminer si un accord pouvait être finalisé et signé avec Téhéran. La suspension concerne l'opération d'accompagnement des navires, mais le blocus américain autour du détroit d'Ormuz restait, lui, en vigueur.

Le « Projet Liberté » avait été annoncé quelques jours plus tôt, avant d'être mis en œuvre rapidement par l'armée américaine. Son objectif officiel était de permettre à des navires commerciaux bloqués ou menacés dans la zone de traverser le détroit sous protection américaine. Cette route maritime est l'une des plus sensibles au monde, car une partie importante du pétrole mondial et du transit.

La décision de suspendre l'opération aurait également été influencée par les demandes du Pakistan et d'autres pays, qui appellent à privilégier une question diplomatique. Islamabad joue un rôle de médiation dans les échanges entre Washington et Téhéran, alors que les tensions restent très fortes dans le Golfe.

Sur le terrain, la situation demeure instable. L'armée américaine affirme avoir détruit plusieurs embarcations iraniennes et intercepté des missiles ainsi que des drones dans le cadre de l'opération. De leur côté, les autorités iraniennes contestent les accusations américaines et dénoncent une ingérence des États-Unis dans le détroit d'Ormuz, qu'elles considèrent comme pertinent de leur environnement stratégique direct.

Téhéran a également averti que toute intervention américaine dans la zone pourrait être considérée comme une violation du cessez-le-feu. Des responsables iraniens ont rejeté les déclarations de Donald Trump, accusant Washington de chercher à imposer un nouvel ordre maritime par la force.

La tension s'est encore accrue après des accusations venues des Émirats arabes unis, qui affirment avoir été visés par de nouvelles attaques de missiles et de drones iraniens. L'Iran nie toute implication et accuse Abou Dhabi de collaborer avec des puissances hostiles en accueillant des bases militaires américaines.

Malgré l'annonce de cette pause, Washington reste prudent. Les responsables américains assurent que la suspension du « Projet Liberté » ne signifie pas un retrait de la région, mais une tentative de donner une chance aux négociations. Pour Donald Trump, l'enjeu est désormais de transformer cette accalmie en accord durable avec l'Iran, tout en maintenant la pression militaire et diplomatique sur Téhéran.