Doha : le président syrien accuse Israël d’"exporter les crises" pour détourner l’attention de Gaza

Au Forum de Doha, le président syrien Ahmed al-Charaa a lancé une virulente attaque contre Israël, l’accusant de chercher à « exporter les crises » vers les pays de la région pour détourner l’attention des « massacres horribles commis à Gaza ». Selon lui, Israël justifie systématiquement ses actions par des arguments sécuritaires, invoquant la prévention d’un nouveau 7 octobre, alors que « ce lien n’existe pas ».

Al-Charaa affirme que, depuis l’installation de son gouvernement à Damas, la Syrie a envoyé de « messages positifs » en faveur de la paix et de la stabilité régionales, tout en insistant sur le fait qu’elle ne souhaite pas exporter le conflit — « y compris vers Israël ».

Mais en retour, dit-il, Israël aurait répondu par une violence extrême, citant notamment le raid contre des terroristes à Beit Jinn, dans le sud de la Syrie, le mois précédent.

Le président syrien accuse également Israël d’avoir commis des violations répétées de la souveraineté syrienne : plus de 1 000 frappes aériennes et 400 incursions ces dernières années. Il réitère par ailleurs son appel à un retrait israélien du Golan, territoire que l’État hébreu "occupe", selon lui, depuis décembre, après la chute du régime de Bachar el-Assad.

Al-Charaa exprime son soutien à l’accord de désengagement de 1974 entre Israël et la Syrie, avertissant que toute tentative de modification — notamment la création d’une zone démilitarisée — « pourrait nous entraîner vers une situation dangereuse ».

Reconnaissant des « atrocités » commises contre certaines minorités dans la région de Soueida, il affirme toutefois que la Syrie demeure un « État de droit » et que les responsables seront traduits en justice.