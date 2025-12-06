Doha : le président syrien accuse Israël d’"exporter les crises" pour détourner l’attention de Gaza
Il dénonce également les nombreuses "violations israéliennes" en Syrie et appelle au respect de l’accord de désengagement de 1974.
Au Forum de Doha, le président syrien Ahmed al-Charaa a lancé une virulente attaque contre Israël, l’accusant de chercher à « exporter les crises » vers les pays de la région pour détourner l’attention des « massacres horribles commis à Gaza ». Selon lui, Israël justifie systématiquement ses actions par des arguments sécuritaires, invoquant la prévention d’un nouveau 7 octobre, alors que « ce lien n’existe pas ».
Al-Charaa affirme que, depuis l’installation de son gouvernement à Damas, la Syrie a envoyé de « messages positifs » en faveur de la paix et de la stabilité régionales, tout en insistant sur le fait qu’elle ne souhaite pas exporter le conflit — « y compris vers Israël ».
Mais en retour, dit-il, Israël aurait répondu par une violence extrême, citant notamment le raid contre des terroristes à Beit Jinn, dans le sud de la Syrie, le mois précédent.
Le président syrien accuse également Israël d’avoir commis des violations répétées de la souveraineté syrienne : plus de 1 000 frappes aériennes et 400 incursions ces dernières années. Il réitère par ailleurs son appel à un retrait israélien du Golan, territoire que l’État hébreu "occupe", selon lui, depuis décembre, après la chute du régime de Bachar el-Assad.
Al-Charaa exprime son soutien à l’accord de désengagement de 1974 entre Israël et la Syrie, avertissant que toute tentative de modification — notamment la création d’une zone démilitarisée — « pourrait nous entraîner vers une situation dangereuse ».
Reconnaissant des « atrocités » commises contre certaines minorités dans la région de Soueida, il affirme toutefois que la Syrie demeure un « État de droit » et que les responsables seront traduits en justice.