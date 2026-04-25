Élections municipales en Judée-Samarie et dans le centre de Gaza : les bureaux de vote ont ouvert

Des élections municipales se tiennent en Judée-Samarie et dans le centre de la bande de Gaza, un scrutin à portée locale mais aux enjeux politiques majeurs pour les factions palestiniennes.

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Un électeur prépare son bulletin de vote dans un bureau de vote lors d’élections municipales dans la ville de Ramallah, le 26 mars 2022.
Un électeur prépare son bulletin de vote dans un bureau de vote lors d’élections municipales dans la ville de Ramallah, le 26 mars 2022.AP Photo/Nasser Nasser, archive

Les Palestiniens ont commencé à voter samedi pour des élections municipales en Judée-Samarie et dans le centre de la bande de Gaza, marquant le premier scrutin organisé depuis le début de la guerre. Les bureaux de vote ont ouvert à 7 heures, notamment dans la région de Deir al-Balah.

Selon des sources locales, l’organisation du scrutin dans la bande de Gaza est encadrée par des responsables affiliés au Hamas, qui ont également joué un rôle dans la désignation des candidats. Un élément qui alimente les critiques sur la transparence et l’indépendance du processus électoral.

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La Grande Édition | Avec David Neeman | 23/04/2026

Ce scrutin, limité géographiquement mais politiquement sensible, est perçu comme un test pour le Hamas, qui contrôle Gaza, et pour l’Autorité palestinienne en Judée-Samarie. Dans un contexte de guerre et de divisions internes profondes, ces élections locales pourraient offrir un indicateur de l’état de l’opinion publique palestinienne.

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