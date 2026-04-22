Erdogan : la guerre au Moyen-Orient "commence à affaiblir l’Europe"

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a mis en garde contre les répercussions du conflit au Moyen-Orient sur le continent européen, lors d’un entretien téléphonique avec son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier.

« La guerre dans notre région commence également à affaiblir l’Europe », a-t-il affirmé, soulignant les effets indirects mais croissants de la crise sur les équilibres économiques et sécuritaires du continent. Selon lui, ces conséquences pourraient s’aggraver en l’absence d’une réponse diplomatique adaptée.

« Si l’on n’intervient pas face à cette situation avec une approche privilégiant la paix, les dégâts causés par le conflit seront bien plus importants », a-t-il ajouté, appelant à une mobilisation internationale en faveur de la désescalade.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de tensions persistantes au Moyen-Orient, marqué par des affrontements indirects et des incertitudes autour des cessez-le-feu en cours. Ankara cherche ainsi à se positionner comme un acteur diplomatique actif, plaidant pour une stabilisation régionale afin d’éviter un effet domino sur l’Europe.

Au-delà des considérations sécuritaires, les inquiétudes portent également sur les conséquences économiques, notamment sur les marchés de l’énergie, fortement exposés aux tensions dans le Golfe. L’Europe, déjà confrontée à des défis internes, pourrait voir sa situation fragilisée si le conflit devait s’inscrire dans la durée.