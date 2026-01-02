Erdogan : "Netanyahou est un Pharaon, il n’échappera pas au châtiment pour ce qu’il a fait à Gaza"

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a de nouveau vivement attaqué le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, l’accusant de "crimes" commis à Gaza et affirmant qu’il n'"échappera pas au châtiment".

S’exprimant vendredi à Istanbul, Erdogan a qualifié de « moment historique » la grande manifestation pro-palestinienne organisée la veille dans la métropole turque. Selon lui, ce rassemblement constituait « un message clair indiquant que Gaza n’est pas seule ». D’après les autorités turques et les organisateurs, environ 520 000 personnes ont participé à la mobilisation, notamment sur le pont de Galata.

Dans un discours au ton particulièrement virulent, le chef de l’État turc a comparé Benjamin Netanyahou à « Pharaon », estimant que « ce qu’a fait ce Pharaon appelé Benjamin Netanyahou ne restera pas impuni ». Il a ajouté que le dirigeant israélien serait devenu « la cible des malédictions d’innombrables opprimés, des plus jeunes aux plus âgés ».

Erdogan a également dénoncé ce qu’il décrit comme des actions israéliennes visant "à aggraver la situation humanitaire" dans la bande de Gaza. Il a évoqué le sort d’enfants vivant dans des tentes de fortune, exposés aux intempéries, et a répété que Netanyahou « ne se soustraira pas à la justice ».

Lors de la manifestation, Bilal Erdogan, fils du président turc, a lui aussi pris la parole. Il a affirmé que « ce qui se passe à Gaza n’est pas une guerre, mais un génocide », tout en précisant que « le problème n’est ni religieux ni dirigé contre un peuple ».

Enfin, le président turc a annoncé qu’il devait s’entretenir lundi par téléphone avec le président américain Donald Trump, notamment au sujet de Gaza et des développements régionaux.