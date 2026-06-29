Erdogan réclame une place pour la Turquie dans la défense européenne

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé à une intégration pleine et entière de la Turquie dans les structures européennes de défense et de sécurité, à une semaine d'un sommet clé de l'OTAN organisé à Ankara.

S'exprimant devant des parlementaires des 32 États membres de l'OTAN, réunis à Istanbul, le chef de l'État a affirmé que la Turquie devait être associée à toutes les initiatives de défense du continent.

« En tant que l'un des pays qui contribuent au développement du pilier européen de l'Alliance, nous voulons participer à toutes les initiatives de défense et de sécurité en Europe », a déclaré Erdogan.

Il a également demandé le soutien des parlementaires pour que la Turquie soit intégrée aux projets de défense lancés par l'Union européenne, alors qu'Ankara poursuit depuis de longues années sa candidature à l'adhésion à l'UE.

Le président turc a, par ailleurs, plaidé pour une coopération renforcée entre les alliés de l'OTAN dans le domaine de l'industrie de défense. Selon lui, les restrictions commerciales entre pays membres affaiblissent les capacités de l'Alliance.

« Si nous voulons surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés, nous devons lever les obstacles au commerce de l'industrie de défense, tout en garantissant un partage équilibré et équitable des responsabilités entre alliés », a-t-il déclaré.

Cette prise de position intervient dans un contexte de redéfinition de la sécurité européenne, marqué par le renforcement des capacités militaires du continent et les débats sur le rôle des partenaires non membres de l'Union européenne dans les futurs dispositifs de défense commune.