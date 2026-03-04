EXCLUSIF : Des milliers de combattants kurdes lancent une offensive terrestre en Iran contre le régime

Un responsable de la Coalition des forces politiques du Kurdistan iranien (CPFIK) affirme que des groupes armés kurdes basés en Irak ont déjà engagé une offensive militaire contre les forces du régime iranien.

Selon cette source, des combattants kurdes affiliés au Parti pour une vie libre au Kurdistan (PJAK) ont commencé à prendre position en territoire iranien le lundi 2 mars.

« Les mouvements militaires terrestres des forces kurdes contre l’Iran ont commencé dès minuit le 2 mars », a déclaré ce responsable à i24NEWS.

Il précise que les forces iraniennes ont évacué la ville frontalière de Mariwan le 3 mars et qu’elles ont commencé à établir des positions défensives dans la zone et aux alentours.

D’après ce responsable, les combattants du PJAK se sont déployés dans les montagnes au sud de Mariwan, dans l’ouest de l’Iran. Des milliers d’entre eux seraient déjà positionnés dans les régions montagneuses iraniennes, notamment au cœur du massif des monts Zagros. Le PJAK dispose de deux branches armées : les Unités de protection du Kurdistan oriental (YRK) et les Forces de protection des femmes (HPJ), organisées sur le modèle des formations kurdes actives en Syrie. Ces déclarations interviennent alors que plusieurs médias évoquent la possibilité pour Washington de s’appuyer sur des groupes kurdes afin d’accentuer la pression sur le régime iranien.

Selon CNN, l’Agence centrale de renseignement américaine étudierait des plans visant à armer des forces kurdes pour susciter un soulèvement populaire en Iran. Le site Axios rapporte par ailleurs que le président américain Donald Trump se serait entretenu avec des dirigeants kurdes en Irak au sujet du conflit opposant Israël et l’Iran. Le Wall Street Journal indique également que l’administration américaine serait disposée à soutenir des groupes armés en Iran prêts à contester le pouvoir en place. Le responsable de la CPFIK affirme que plusieurs formations politiques et armées kurdes sont prêtes à coopérer avec les États-Unis et Israël.

Outre le PJAK, il cite le Parti démocratique du Kurdistan d’Iran (PDKI), des factions de Komala et le Parti pour la liberté du Kurdistan (PAK). Il soutient que plusieurs milliers de combattants kurdes entraînés seraient prêts à être équipés par Israël et les États-Unis. Selon lui, l’Iran est un « pays multinational » composé de Kurdes, Baloutches, Azéris, Turkmènes et Arabes, et un affaiblissement de Téhéran pourrait ouvrir la voie à une plus grande autonomie, voire à l’indépendance de ces communautés. Il avance également qu’un futur État kurde pourrait constituer un corridor stratégique reliant le golfe Persique à Israël. « Les Kurdes constituent une force capable de vaincre les ennemis d’Israël », affirme-t-il, ajoutant que Kurdes et Juifs seraient des « alliés naturels au Moyen-Orient ». Ces affirmations concernant les mouvements militaires kurdes et un éventuel soutien américain n’ont pas été confirmées de manière indépendante. Ni la Maison-Blanche ni les autorités israéliennes n’ont annoncé publiquement de projet d’armement de groupes kurdes en Iran.