Exclusif : "Le nouveau régime iranien est plus extrême que le précédent"

Lors d’un briefing à la Knesset, des responsables de l’armée israélienne ont dressé un constat préoccupant : le nouveau leadership iranien serait « plus extrême que le précédent », dans un contexte de tensions persistantes et d’incertitudes quant à la solidité du cessez-le-feu. Selon ces évaluations, relayées par i24NEWS, les récents succès militaires israéliens n’auraient pas suffi à modifier en profondeur la posture stratégique de Téhéran.

Les responsables militaires ont toutefois souligné des « résultats opérationnels très impressionnants », évoquant notamment des frappes significatives contre les systèmes de missiles et les infrastructures de lancement. Mais ces gains pourraient s’avérer temporaires. « Malgré les dommages infligés, l’Iran s’emploie déjà à reconstituer ses capacités », ont-ils averti, en particulier dans le domaine de la production balistique.

Au sein de la classe politique israélienne, l’inquiétude est palpable. Le président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense, Boaz Bismuth, a estimé que « la campagne pourrait reprendre dans les prochains jours », ajoutant que la situation actuelle ne constitue qu’« une phase intermédiaire ». Une déclaration qui reflète la crainte d’une reprise rapide des hostilités.

À Téhéran, le nouveau Guide suprême Mojtaba Khamenei a adopté un ton résolument ferme. Dans une déclaration écrite marquant les 40 jours depuis l'élimination de son père, il a affirmé que « l’Iran ne cherche pas la guerre, mais ne renoncera pas à ses droits », tout en revendiquant une « grande victoire » malgré les pertes subies. Il a également mis en garde les pays de la région contre les « fausses promesses » de leurs adversaires.

Parallèlement, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh, a indiqué que l’Iran avait été sur le point de répondre à une violation du cessez-le-feu, avant de s’en abstenir à la suite d’une intervention du Pakistan. Il a qualifié les prochaines heures de « très critiques » pour la région.

Selon les responsables israéliens, la restructuration du pouvoir iranien après l’élimination de plusieurs figures clés a renforcé l’influence des Gardiens de la révolution. Ce nouveau dispositif, jugé plus idéologique et moins sensible aux considérations diplomatiques, alimente les craintes d’une escalade future et réduit les perspectives d’un apaisement durable.