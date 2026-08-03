Explosion du port de Beyrouth : le président libanais réclame la publication de l’acte d’accusation

À la veille du sixième anniversaire de l'explosion du port de Beyrouth, le président libanais Joseph Aoun a appelé la justice à publier sans plus attendre l'acte d'accusation tant attendu dans cette affaire, estimant que le dossier ne pouvait plus être retardé.

« La publication de l'acte d'accusation par le juge d'instruction est devenue une nécessité qui ne peut plus être différée », a déclaré le chef de l'État dans un communiqué.

Le 4 août 2020, une gigantesque explosion avait ravagé le port de Beyrouth, faisant plus de 220 morts, plus de 6 500 blessés et détruisant une grande partie de la capitale libanaise.

Selon les autorités, la catastrophe a été provoquée par l'explosion de plusieurs tonnes de nitrate d'ammonium stockées pendant des années dans des conditions dangereuses dans un entrepôt du port, malgré de multiples alertes adressées aux responsables. Des informations publiées au fil des années ont également évoqué le rôle présumé du Hezbollah dans le maintien de ce stock sur place.

Près de six ans après les faits, aucun responsable n'a encore été condamné, tandis que les familles des victimes continuent de réclamer vérité et justice.

L'enquête est paralysée depuis plusieurs années par des recours judiciaires et des blocages politiques. Depuis 2023, le Hezbollah, soutenu par l'Iran, mène une campagne pour obtenir le dessaisissement du juge d'instruction Tarek Bitar, tandis que plusieurs plaintes ont été déposées pour tenter de l'écarter du dossier.

Le président a enfin appelé la justice libanaise à démontrer son indépendance, estimant que l'acte d'accusation constitue un droit pour les victimes et leurs familles, autant qu'une étape essentielle vers la vérité et la fin de l'impunité.