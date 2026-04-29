Flottille pour Gaza : Tsahal intercepte des navires en haute mer

Les forces de Tsahal ont pris le contrôle, mercredi soir, de plusieurs embarcations appartenant à une flottille en direction de Gaza, alors que celle-ci se trouvait à plusieurs centaines de kilomètres des côtes israéliennes. L’opération, menée en haute mer, concerne un convoi maritime parti de Barcelone il y a une dizaine de jours et composé de plusieurs dizaines de bateaux.

Selon des témoignages d’activistes présents à bord, des unités navales israéliennes seraient intervenues à l’aide de vedettes rapides, en leur ordonnant de se regrouper à l’avant des embarcations. Les participants affirment également avoir été sommés de s’asseoir et de rester immobiles. À ce stade, l’armée israélienne n’a pas officiellement réagi à ces allégations.

Dans les premières heures de l’intervention, les organisateurs de la flottille ont évoqué une tentative de prise de contrôle visant l’un des navires, tandis que plusieurs autres auraient subi des perturbations de leurs systèmes de navigation et de communication. Des messages diffusés sur les réseaux sociaux mentionnent également la présence de « navires militaires non identifiés » encerclant la zone, en eaux internationales proches de la Grèce.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a affirmé sur le réseau X que l’« aide médicale » découverte à bord de la flottille en route vers Gaza se composait en réalité de préservatifs et de drogues, dénonçant une opération de communication.

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La flottille, qui se présente comme une mission de soutien à Gaza, regrouperait environ 400 militants anti-israéliens répartis sur une cinquantaine de bateaux. Après avoir quitté l’Espagne, le convoi avait fait escale en Méditerranée, notamment en Sicile et en Crète, avant de reprendre sa route vers Gaza.