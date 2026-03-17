Football : l’équipe féminine iranienne en transit à Istanbul après avoir renoncé à l’asile

L’équipe féminine de football iranienne a atterri mardi à Istanbul, en Turquie, après que plusieurs joueuses ont retiré leur demande d’asile en Australie, où elles participaient à la Coupe d’Asie. Le groupe doit regagner l’Iran dans les prochaines heures, selon les informations relayées par des agences de presse locales.

Filmées à leur arrivée à l’aéroport d’Istanbul, les joueuses, vêtues des survêtements de la sélection nationale, sont restées silencieuses face aux caméras. Leur parcours de retour les a menées de Kuala Lumpur, en Malaisie, où elles s’étaient regroupées après la compétition, à Oman, avant de rejoindre la Turquie.

Initialement, sept membres de la délégation — six joueuses et un membre du staff — avaient demandé l’asile en Australie, invoquant des craintes pour leur sécurité. Cette décision faisait suite à une vive controverse dans leur pays, où elles avaient été qualifiées de « traîtresses » pour avoir refusé de chanter l’hymne national avant un match, dans un contexte de fortes tensions liées à la guerre impliquant l’Iran.

Cependant, la majorité d’entre elles, dont la capitaine Zahra Ghanbari, ont finalement renoncé à leur demande et choisi de rentrer en Iran. L’une des joueuses a confié à l’AFP que sa famille lui manquait, évoquant les dilemmes personnels auxquels elles sont confrontées.

À leur arrivée en Turquie, les joueuses ont quitté l’aéroport sous escorte policière pour rejoindre un hôtel, avant leur départ prévu vers l’Iran.

Cette affaire relance les préoccupations des organisations de défense des droits humains, qui accusent régulièrement les autorités iraniennes d’exercer des pressions sur les sportifs à l’étranger, notamment en menaçant leurs proches. De leur côté, les autorités iraniennes dénoncent des tentatives d’influence de la part de pays occidentaux.