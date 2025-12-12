Gaza : le Hamas intensifie sa campagne contre les médias indépendants

L'organisation terroriste Hamas poursuit ses tentatives d'étouffer la presse libre qui émerge dans la bande de Gaza. Sa cible privilégiée : la chaîne Jusoor News, un média indépendant qui diffuse régulièrement des témoignages critiques de Gazaouis à l'égard du Hamas.

La chaîne a publié jeudi soir un communiqué dénonçant une campagne de désinformation orchestrée contre elle. "Des comptes affiliés à la branche militaire du Hamas, les Brigades al-Qassam, ont publié de fausses allégations prétendant détenir des preuves vidéo selon lesquelles l'un des collaborateurs de la chaîne aurait reçu des formations et des briefings de 'spécialistes du Golfe' pour créer du contenu contre le Hamas", indique le texte.

Jusoor dément catégoriquement ces accusations et souligne qu'il s'agit d'un média totalement indépendant, sans affiliation politique. Selon la direction de la chaîne, l'objectif de ces dénonciations du Hamas est clair : "Terroriser nos journalistes." Le communiqué précise que tous les reporters collaborant avec Jusoor à Gaza le font en toute confiance, et tient le Hamas pour responsable de tout préjudice qui pourrait leur être causé dans l'exercice de leur mission visant à révéler la vérité.

"Si ce qui dérange le Hamas, c'est que des habitants de Gaza affirment que l'organisation porte une part de responsabilité dans leurs souffrances, et si ce sont là leurs opinions, alors c'est leur droit, et nous continuerons à les diffuser largement", conclut fermement la chaîne.

Cette confrontation illustre les tensions croissantes entre le Hamas et les voix dissidentes qui osent s'exprimer dans le territoire gazaoui, où la liberté d'expression reste étroitement surveillée par le groupe terroriste.