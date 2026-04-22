Gaza : le Hamas reconstitue ses capacités sous couvert de trêve (rapport)

Selon un document de renseignement de Tsahal, le Hamas se réorganise activement dans la bande de Gaza en profitant du cessez-le-feu en vigueur. Le rapport, transmis récemment aux autorités politiques, met en garde contre une reconstitution significative des capacités du mouvement terroriste, tant sur le plan militaire que civil.

D’après ces évaluations, le Hamas exploite la baisse d’intensité des combats pour renforcer son emprise sur le territoire, tout en procédant à un recrutement accéléré de nouveaux membres. L’organisation cherche également à consolider son contrôle sur les flux de marchandises entrant dans le territoire, afin de renforcer sa légitimité et ses ressources.

Le rapport souligne également que le contexte régional, marqué par les tensions avec l’Iran et le Liban, détourne l’attention internationale et offre au Hamas un espace stratégique pour gagner du temps et retarder d’éventuels engagements.

Des responsables sécuritaires israéliens mettent en garde contre les conséquences de cette dynamique. Sans un processus clair de démantèlement et de désarmement du Hamas, la situation pourrait rapidement revenir à son point de départ. Certains décrivent même la période actuelle comme une « reconstruction sans contrepartie », traduisant l’inquiétude face à un retour progressif des capacités du groupe.

Malgré la trêve, les équilibres sur le terrain demeurent précaires, et la question de l’avenir du Hamas reste centrale dans toute perspective de stabilisation durable.