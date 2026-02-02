Gaza : les Émirats démentent toute prise de contrôle civile

Les Émirats arabes unis ont fermement démenti des informations affirmant qu’ils seraient en passe de prendre le contrôle de l’administration civile de la bande de Gaza. Dans un communiqué officiel, Abou Dabi a qualifié ces informations de « fausses et infondées », rejetant toute intention de se substituer aux Palestiniens dans la gouvernance du territoire.

La déclaration est attribuée à Reem Al Hashimy, ministre émiratie de la Coopération internationale et représentante des Émirats au sein du Conseil exécutif de Gaza du Conseil de paix. Elle a rappelé que « la gouvernance et l’administration de Gaza relèvent de la responsabilité exclusive du peuple palestinien », soulignant la constance de la position émiratie depuis le début du conflit.

Selon la ministre, les Émirats demeurent toutefois engagés à intensifier l'aide humanitaire en faveur des Palestiniens de Gaza et à soutenir toute initiative visant à une paix durable entre Israéliens et Palestiniens. Cet engagement s’inscrit dans le cadre du rôle d’Abou Dabi en tant que membre fondateur du Conseil de paix et de sa participation aux mécanismes internationaux de stabilisation post-conflit.

Dimanche, la chaîne israélienne Channel 12 avait rapporté, en citant des sources anonymes, que les Émirats menaient des discussions avancées avec les États-Unis en vue d’assumer l’administration civile de Gaza, accompagnées d’investissements estimés à plusieurs milliards de dollars. Ces informations ont été catégoriquement rejetées par Abou Dabi.

Jusqu’à présent, les Émirats ont conditionné toute implication significative à Gaza à plusieurs prérequis : le désarmement du Hamas, un rôle renforcé de l’Autorité palestinienne sous une nouvelle direction, et une dynamique politique plus large en faveur d’une solution à deux États.

Washington continue néanmoins d’encourager un engagement émirati accru, s’appuyant notamment sur le diplomate Nickolay Mladenov, désigné comme principal émissaire pour Gaza au sein du Conseil de paix.