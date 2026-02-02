Les premiers patients palestiniens évacués vers l’Égypte via Rafah

Les premiers patients palestiniens ont commencé à quitter la bande de Gaza ce lundi, après la réouverture partielle du point de passage de Rafah, vers l’Égypte. Une étape hautement symbolique, présentée comme l’un des volets humanitaires du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.

Selon des sources égyptiennes citées par l’AFP, plusieurs ambulances en provenance de Gaza sont arrivées côté égyptien, transportant des patients malades ainsi que des blessés de guerre. À leur arrivée, ces patients ont été immédiatement pris en charge par les autorités sanitaires égyptiennes afin d’être orientés vers des hôpitaux adaptés à leur état de santé.

Un responsable égyptien au poste-frontière a précisé que trois ambulances avaient déjà franchi le point de passage, soulignant que chaque cas faisait l’objet d’un contrôle médical rigoureux avant tout transfert. Les autorités n’ont pas communiqué de chiffres précis, mais confirment que seuls quelques patients sont autorisés à passer dans un premier temps.

La réouverture de Rafah intervient après des mois de fermeture quasi totale, depuis la prise de contrôle du passage par Israël en mai 2024. Pour l’instant, l’ouverture reste strictement limitée : aucun bien commercial ne transite par le point de passage et les mouvements de personnes sont fortement encadrés. Israël et l’Égypte ont indiqué qu’un mécanisme conjoint de vérification serait appliqué à chaque entrée et sortie.