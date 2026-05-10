Gaza : Tsahal annonce avoir éliminé des terroristes de la force Nukhba du Hamas

Tsahal a annoncé dimanche avoir éliminé plusieurs terroristes appartenant à la force d’élite Nukhba du Hamas lors d’une frappe aérienne menée dans la bande de Gaza.

Les terroristes ont été repérés par des soldats opérant sur le terrain, qui ont transmis leurs coordonnées à l’armée de l’air israélienne.

L’aviation a ensuite « frappé et éliminé » les terroristes « afin d’écarter la menace », précise le communiqué militaire.

La force Nukhba constitue l’unité d’élite du Hamas et a notamment été largement impliquée dans les attaques du 7 octobre contre Israël.

Tsahal a également fait état d’un autre incident survenu durant la nuit. Selon l’armée, deux terroristes ont été identifiés alors qu’ils menaient une « activité suspecte » au sol dans la zone dite de la « Ligne jaune ».

Les deux terroristes se seraient approchés des soldats israéliens en représentant « une menace immédiate », poussant l’armée de l’air à intervenir de nouveau pour les neutraliser.

L’armée israélienne affirme que ses forces restent déployées dans le sud de la bande de Gaza conformément aux termes du cessez-le-feu actuellement en vigueur.

« Les troupes du commandement sud continueront d’agir afin d’éliminer toute menace immédiate », ajoute Tsahal.