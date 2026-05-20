Gaza: Tsahal révèle comment les organisations terroristes utilisent des enfants comme boucliers humains

L’armée israélienne a publié jeudi de nouvelles images montrant l’utilisation d’enfants comme boucliers humains par des organisations terroristes opérant dans la bande de Gaza.

Ces scènes ont été repérées dans le cadre d’activités de surveillance de routine menées par des drones de Tsahal dans la zone dite de la « ligne jaune ». Les images de Tsahal documentent plusieurs incidents illustrant « l’exploitation cynique et cruelle » de mineurs par les groupes terroristes palestiniens.

Dans un premier cas, des terroristes ont été identifiés en train de transférer des armes d’un point à un autre tout en tentant de les dissimuler au milieu de civils. Tsahal souligne que cette méthode vise à compliquer toute riposte israélienne et à utiliser la présence de non-combattants comme protection opérationnelle.

Dans une autre séquence, un terroriste du Hamas a été repéré apportant des armes à proximité d’une école dans la bande de Gaza. Les images montrent ensuite plusieurs enfants manipulant ces armes et « jouant » avec elles, selon l’armée israélienne.

Pour Tsahal, ces documents constituent une nouvelle preuve de « l’exploitation systématique de la population civile » par le Hamas et les autres organisations terroristes à Gaza, « en violation flagrante du droit international ».

Depuis des années, le Hamas intègre délibérément ses infrastructures militaires au cœur des zones civiles — écoles, hôpitaux, mosquées ou immeubles résidentiels — afin d’utiliser les habitants de Gaza comme boucliers humains et de limiter la liberté d’action de l’armée israélienne.