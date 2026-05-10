Alors que l’attention sécuritaire israélienne reste largement concentrée sur l’Iran et le Hezbollah au Liban, un document présenté récemment aux responsables politiques israéliens affirme que le Hamas poursuit activement la reconstruction de ses capacités militaires dans la bande de Gaza.

Selon ce document, l’organisation terroriste serait désormais capable de produire elle-même chaque mois des centaines d’engins explosifs, d’obus de mortier et de roquettes antichars, malgré les mois de guerre et les frappes israéliennes répétées contre ses infrastructures.

Les renseignements israéliens estiment également que le Hamas poursuit des activités de collecte d’informations sur les mouvements et positions de Tsahal dans le territoire.

Par ailleurs, le document évoque aussi la tenue d’exercices militaires sur le terrain, y compris dans des zones où l’armée israélienne maintient encore une présence opérationnelle. Selon les évaluations israéliennes, ces efforts viseraient à préparer une future montée en puissance opérationnelle du Hamas et à améliorer ses capacités face à une éventuelle nouvelle offensive terrestre israélienne.

Les autorités sécuritaires craignent notamment que l’organisation tente de perfectionner ses tactiques de combat urbain et ses modes d’infiltration afin de mieux affronter les forces israéliennes lors d’une future confrontation.

Ce document intervient dans un contexte où Israël continue d’affirmer que le Hamas, malgré les pertes subies depuis le début de la guerre, conserve une capacité de nuisance importante dans la bande de Gaza. Pour les responsables israéliens, la reconstitution progressive des capacités militaires du mouvement terroriste islamiste confirme la difficulté d’empêcher durablement son réarmement à Gaza.