Gaza : un membre des forces de sécurité du Hamas tué par des Palestiniens armés dans le camp de Maghazi

Un membre des forces de sécurité du Hamas a été tué par des Palestiniens armés dans le camp de réfugiés de Maghazi, au centre de la bande de Gaza, a rapporté dimanche Kan, citant des sources issues des médias arabes.

Selon ces informations, l'évènement s’est produit à l’intérieur du camp, où des hommes armés ont pris pour cible un agent de sécurité du mouvement terroriste. Un suspect aurait été interpellé, d’après des sources arabes, sans que les circonstances exactes ou les motivations précises de l'attaque ne soient officiellement détaillées.

Cet épisode intervient dans un contexte de tensions croissantes à Gaza, où des groupes palestiniens hostiles au Hamas revendiquent de plus en plus ouvertement leurs actions. La semaine dernière, Ghassan al-Duhaini, récemment désigné comme chef de la milice anti-Hamas Abu Shabab, a affirmé dans une interview à la chaîne israélienne N12 que son groupe comptait intensifier ses opérations contre le Hamas dans le sud de la bande de Gaza.

"Pourquoi aurais-je peur du Hamas alors que je le combats ?", a déclaré al-Duhaini. Il a affirmé que ses hommes arrêtent des membres du Hamas, saisissent leur matériel et les repoussent, agissant, selon lui, "au nom du peuple et des individus libres".

À la suite de cette déclaration, des images montrant al-Duhaini saluant des membres de sa milice ont circulé sur la messagerie Telegram. Le chef du groupe a expliqué que cette vidéo visait à démontrer que les forces populaires qu’il dirige restent actives et opérationnelles. "Le but était de montrer notre état de préparation, de vérifier la situation des forces sur le terrain et le moral élevé des combattants", a-t-il précisé.