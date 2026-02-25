Gaza : une entreprise va construire un complexe résidentiel financé par les Émirats

Une société gazaouie a été mandatée pour construire un vaste complexe résidentiel financé par les Émirats arabes unis dans une zone du sud de la bande de Gaza actuellement sous contrôle militaire israélien, ont indiqué à l'agence Reuters deux responsables israéliens et deux hommes d’affaires palestiniens.

Le projet, qui n’avait pas été rendu public jusqu’ici, prévoit qu’une entreprise palestinienne employant des travailleurs de Gaza prenne en charge la construction du site. Selon les sources, il s’agit de Masoud & Ali Contracting Co (MACC), une société basée à Gaza, active depuis des décennies sur des projets d’envergure dans le territoire et en Judée-Samarie.

D’après une carte de planification consultée par Reuters, le complexe serait édifié près de Rafah, à l’extrême sud du territoire, dans une zone largement dépeuplée et détruite lors des combats entre Israël et le Hamas. Le projet couvrirait environ 30 hectares et pourrait accueillir des dizaines de milliers de déplacés palestiniens dans des unités préfabriquées de type conteneurs, empilées sur plusieurs niveaux.

Selon l’un des hommes d’affaires palestiniens, MACC travaillerait en partenariat avec deux entreprises égyptiennes. L’objectif apparent serait d’amorcer la reconstruction sans attendre un retrait israélien complet de Gaza, étape qui, selon le plan américain porté par le président Donald Trump, devrait accompagner le désarmement du Hamas dans une phase ultérieure du cessez-le-feu.

Le recours à une main-d’œuvre locale pourrait contribuer à réduire l’hostilité envers le projet, même si des interrogations subsistent quant à la volonté des Palestiniens de vivre ou de travailler dans une zone contrôlée par Israël.

Ni l’armée israélienne, ni le Hamas n’ont réagi dans l’immédiat. Un responsable émirati a réaffirmé l’engagement de son pays à soutenir les efforts internationaux d’aide et de relèvement à Gaza, sans commenter directement le projet.