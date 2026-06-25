Gaza : une vaste campagne de lutte contre les nuisibles déployée sur près de 1 800 sites

Une importante campagne de lutte contre les nuisibles est actuellement menée dans l'ensemble de la bande de Gaza dans le cadre d'une coopération entre le COGAT, l'organisme israélien chargé de la coordination des activités gouvernementales dans les territoires, et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD). L'initiative, présentée comme un effort humanitaire destiné à améliorer les conditions sanitaires et environnementales de la population gazaouie, est mise en œuvre depuis plusieurs semaines sur de nombreux sites à travers le territoire palestinien.

Selon le communiqué, cette opération fait suite à l'entrée dans la bande de Gaza, au cours des derniers mois, d'environ 200 tonnes de pesticides et de produits de lutte antiparasitaire, ainsi que de plusieurs milliers de pièges contre les nuisibles. Ces équipements ont été acheminés par le secteur privé et diverses organisations internationales afin de répondre aux besoins sanitaires croissants.

À ce stade, la campagne a déjà été réalisée sur près de 1 800 sites, soit la majorité des emplacements prévus, en coopération avec le PNUD. Les opérations doivent se poursuivre dans les prochains jours sur plusieurs centaines de sites supplémentaires afin d'achever le programme établi.

Dans son communiqué, Tsahal souligne que le COGAT poursuivra sa coopération avec les organisations internationales d'aide humanitaire afin de faciliter les opérations d'assistance destinées aux habitants de la bande de Gaza, en mettant un accent particulier sur les questions d'assainissement et de santé environnementale.