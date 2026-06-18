À Gaza, un habitant dénonce le Hamas : « Même Israël serait préférable »

Près de neuf mois après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu d'octobre 2025, les conditions de vie dans la bande de Gaza continuent de se dégrader, selon le témoignage d'un habitant interrogé par le quotidien israélien Israel Hayom. Très critique envers le Hamas, il accuse le mouvement islamiste de privilégier ses propres intérêts au détriment de la population civile.

« Nous sommes convaincus que le Hamas ne se préoccupe que de ses propres intérêts et qu'il ne s'est jamais soucié de son peuple », affirme cet habitant, alors que des discussions se poursuivent au Caire sur la mise en œuvre du cessez-le-feu, le désarmement du Hamas et la reconstruction de l'enclave.

Selon ce témoignage, la situation sanitaire est devenue « catastrophique ». Avec l'arrivée de l'été et la hausse des températures, des dizaines de milliers de personnes vivent toujours sous des tentes. L'homme décrit une prolifération de rats, de rongeurs, de mouches et de moustiques, alimentée par l'accumulation des déchets et l'écoulement des eaux usées dans les rues. Il évoque une multiplication des maladies de peau, des infections virales et des cas d'intoxication, ainsi que des nourrissons souffrant de malformations congénitales.

L'accès à l'eau potable constitue, selon lui, l'une des principales préoccupations. « Il est très difficile de trouver de l'eau douce. Mes enfants et moi en manquons également. Quand nous le pouvons, nous achetons de l'eau potable pour éviter les maladies rénales, mais beaucoup de familles n'en ont pas les moyens », explique-t-il. Il estime que cette pénurie aggrave les problèmes d'hygiène et favorise la propagation des maladies.

Sur le plan économique, il affirme que les produits alimentaires sont présents sur les marchés, mais que leur prix est devenu inaccessible pour une grande partie de la population. Le chômage demeure très élevé et les possibilités de trouver un emploi sont rares. Il ajoute que l'aide humanitaire gratuite, autrefois distribuée sous forme de colis ou de coupons alimentaires, a fortement diminué ces derniers mois.

Le manque chronique d'électricité complique encore davantage le quotidien des habitants. Sans réfrigérateurs fonctionnels, les aliments se détériorent rapidement, provoquant de nombreuses intoxications alimentaires. « Cela fait deux mois que je n'ai pas bu d'eau fraîche », raconte-t-il, précisant que de nombreuses familles vivent toujours dans des camps de déplacés.

Interrogé sur l'avenir de Gaza, cet habitant affirme qu'une partie croissante de la population souhaite avant tout un changement de gouvernance. « Pour la plupart des habitants de Gaza, peu importe qui dirigera le territoire : l'Égypte, Mohammed Dahlan ou même Israël comme dans les années 1970 et 1980. L'essentiel est que notre vie s'améliore », déclare-t-il.

Il assure également que le ressentiment contre le Hamas ne cesse de grandir. « Les gens éprouvent de la colère et de l'amertume envers le Hamas », dit-il, tout en soulignant que le mouvement continue d'exercer une forte intimidation sur la population. « Le Hamas fait régner la peur sur tout le monde », affirme-t-il.

Une manifestation contre le Hamas est annoncée pour le 26 juin dans la bande de Gaza. L'homme espère qu'elle pourra marquer un tournant, tout en reconnaissant que de nombreux habitants hésitent à descendre dans la rue par crainte de représailles.

Les déclarations de cet habitant n'ont toutefois pas pu être vérifiées de manière indépendante et reflètent son témoignage personnel recueilli par Israel Hayom.