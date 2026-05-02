Gaza : Washington dément la fermeture du centre de coordination du cessez-le-feu à Kiryat Gat

L’organisme international dirigé par les États-Unis, le "Conseil de la paix", a fermement démenti des informations faisant état d’une fermeture imminente du Centre de coordination civilo-militaire (CMCC), installé à Kiryat Gat, dans le sud d’Israël. Cette structure est chargée de faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire vers Gaza et de surveiller le respect du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.

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« Toute affirmation selon laquelle le CMCC va fermer est erronée », a assuré l’organisation, affirmant que le centre « poursuit ses efforts pour acheminer une aide à un niveau sans précédent ». Cette réaction fait suite à une dépêche de l'agence Reuters citant plusieurs sources anonymes selon lesquelles l’administration de Donald Trump envisagerait de mettre fin aux activités du CMCC.

Selon ces mêmes sources, le centre pourrait être intégré à une future Force internationale de stabilisation (ISF), encore en cours de formation. Rebaptisé « Centre international de soutien à Gaza », il serait placé sous le commandement du général Jasper Jeffers, désigné par la Maison Blanche.

L’ISF constitue un élément clé du plan en 20 points présenté par Washington en septembre dernier, qui prévoit notamment le remplacement progressif des forces israéliennes dans certaines zones de Gaza et la formation d’une force de police palestinienne. Toutefois, plus de six mois après son annonce, cette force n’a toujours pas été déployée.

Sur le terrain, la situation reste fragile. Des diplomates évoquent une stagnation de l’aide humanitaire, une affirmation rejetée par le Conseil de la paix, qui assure au contraire une amélioration de l’accès alimentaire. Parallèlement, les tensions persistent autour du désarmement du Hamas, toujours au point mort malgré les ultimatums.

Le CMCC lui-même a connu des débuts difficiles, marqués par des désaccords entre partenaires internationaux et des critiques sur son efficacité. Dans ce contexte, son avenir demeure incertain, alors que les efforts pour stabiliser Gaza après le conflit continuent de se heurter à de nombreux obstacles politiques et sécuritaires.