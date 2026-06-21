Hamas en Turquie : des dizaines d'attentats déjoués

Le Shin Bet et Tsahal ont annoncé dimanche avoir déjoué des dizaines d'attentats en Judée-Samarie au cours de l'année écoulée, attribués à une infrastructure du Hamas opérant depuis la Turquie.

Les services de sécurité israéliens affirment que le « Bureau de la Cisjordanie » du Hamas utilise le territoire turc comme base arrière pour recruter des militants, transférer des fonds et acheminer des armes vers la Judée-Samarie. Cette activité se serait intensifiée au cours de l'année écoulée.

Parmi les principaux responsables identifiés figurent Zaher Jabarin, présenté comme le "chef du Bureau de la Cisjordanie", ainsi qu'Ayman Abu Khalil, dirigeant de sa branche armée.

Le Shin Bet a également dévoilé l'identité de plusieurs membres présumés du réseau : Ayman Sharawna et Salam Yaish, accusés de recruter des terroristes ; Muhammad Malah, originaire de la région de Tulkarem, soupçonné d'assurer le financement d'activités terroristes tout en partageant son temps entre la Turquie et le Qatar ; Majd Jaaba, impliqué dans des opérations de contrebande d'armes et lié à l'attentat contre le checkpoint des Tunnels en novembre 2023 ; ainsi que Walid Abu Nassar, accusé d'avoir financé des infrastructures terroristes dans la région de Bethléem.

Les autorités israéliennes dénoncent la « totale liberté d'action » dont bénéficient ces cadres du Hamas en Turquie et affirment poursuivre leurs efforts pour neutraliser les réseaux terroristes actifs à l'étranger.

Selon Tsahal et le Shin Bet, les attentats planifiés par cette cellule ont tous été déjoués grâce à des opérations conjointes des services de renseignement et des forces de sécurité.