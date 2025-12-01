Iran : découverte d’un immense gisement d’or

Un important gisement d’or a été découvert dans la mine de Shadan, l’une des plus vastes d’Iran, offrant au pays une nouvelle ressource essentielle pour réduire sa dépendance aux devises étrangères dans un contexte de sanctions économiques renforcées. Selon l’agence Fars, les réserves totales – désormais estimées à 61 millions de tonnes, combinant minerai oxydé et sulfuré – ont été officiellement validées par le ministère iranien de l’Industrie, des Mines et du Commerce.

L’Iran dispose de quinze mines d’or, dont la plus importante, Zarshouran, se situe dans le nord-ouest du pays. Les secteurs minier et métallurgique sont jugés cruciaux pour compenser les pertes liées aux restrictions internationales qui affaiblissent ses exportations de pétrole et pèsent sur son économie.

Ces dernières années, Téhéran a considérablement accru ses achats d’or sur les marchés mondiaux. Selon Mohammadreza Farzin, gouverneur de la Banque centrale iranienne, l’Iran figurait en 2023-2024 parmi les cinq banques centrales les plus actives dans ce domaine, même si aucune donnée précise n’a été publiée. Cette stratégie vise à renforcer la résilience économique du pays et à limiter sa dépendance au dollar et à l’euro, souligne le quotidien économique Donya Eghtesad.

Pour les Iraniens, l’or demeure aussi une valeur refuge dans un contexte d’hyperinflation et de chute continue du rial. Sur le marché noir, un dollar s’échangeait lundi contre environ 1,17 million de rials, et un euro contre 1,36 million, selon les plateformes Bonbast et AlanChand. Le prix de l’or atteint régulièrement des niveaux record, illustrant la fragilité persistante de l’économie iranienne.