Iran : deux organisateurs arrêtés après la participation de femmes non voilées à un marathon

Les autorités iraniennes ont arrêté deux organisateurs d’un marathon tenu sur l’île de Kish, après la diffusion d’images montrant des participantes courant sans hijab, en violation de la législation en vigueur. L’information a été annoncée samedi par Mizan Online, le site officiel du pouvoir judiciaire.

Depuis plusieurs mois, la République islamique fait face à une pression croissante des milieux ultraconservateurs, qui reprochent aux autorités de ne pas appliquer suffisamment strictement l’obligation du voile, inscrite dans la loi depuis le début des années 1980.

Les vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des centaines de femmes prenant part à l’épreuve sportive en tenue non conforme au code vestimentaire imposé.

Selon Mizan Online, deux organisateurs principaux ont été interpellés sur mandat judiciaire : l’un est un responsable de la zone franche de Kish, l’autre travaille pour la société privée chargée de l’événement. Les autorités n’ont pas précisé les charges exactes retenues contre eux, mais l’affaire intervient dans un climat de durcissement réglementaire visant à contrôler l’apparition des femmes dans l’espace public.

Le marathon de Kish, réputé pour attirer un public mixte et relativement libéral par rapport au reste du pays, est devenu le symbole des tensions actuelles autour de la place des femmes dans la société iranienne.