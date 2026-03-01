Iran : le Conseil intérimaire de direction "a commencé ses travaux", affirme le président Pezeshkian

Le président iranien Massoud Pezeshkian a annoncé que le Conseil intérimaire de direction, mis en place après la mort du guide suprême Ali Khamenei, avait officiellement entamé ses travaux.

Dans une déclaration vidéo diffusée par la télévision d’État, le chef de l’exécutif iranien a affirmé que « le Conseil intérimaire de direction a commencé ses travaux » et que les autorités poursuivraient « de toutes [leurs] forces sur la voie tracée par l’imam Khomeini », fondateur de la République islamique.

Cette instance transitoire est chargée d’assurer la continuité du pouvoir après la disparition du guide suprême, figure centrale du système politique iranien.

Massoud Pezeshkian a également évoqué la situation militaire, déclarant que les forces armées de la République islamique « écraseront avec force les bases de l’ennemi ». Ces propos interviennent dans un contexte d’escalade régionale, marqué par des frappes américaines et israéliennes contre l’Iran et des ripostes iraniennes visant plusieurs pays du Golfe.

Téhéran cherche ainsi à afficher une image de stabilité institutionnelle et de fermeté militaire, malgré le "choc" provoqué par l'élimination du guide suprême. Aucune précision supplémentaire n’a été donnée sur la composition du Conseil intérimaire ni sur la durée de son mandat.