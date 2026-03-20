Le Guide suprême iranien, l’ayatollah Mojtaba Khamenei, a affirmé que « l’ennemi est vaincu » dans un message publié vendredi sur sa chaîne Telegram, à l’occasion du Nouvel An persan.

Dans ce message, le dirigeant iranien a présenté l’année à venir comme celle de « l’économie de résistance sous le signe de l’unité nationale et de la sécurité nationale », appelant à la cohésion interne face aux pressions extérieures. Il a insisté sur la nécessité pour l’Iran de renforcer sa résilience économique et politique dans un environnement international instable.

Mojtaba Khamenei a également rejeté les accusations concernant des attaques visant la Turquie et Oman, affirmant qu’elles n’avaient pas été menées par l’Iran ni par ses alliés. Cette prise de position vise à démentir toute implication directe de Téhéran dans ces incidents et à limiter les risques d’escalade avec d’autres pays de la région.

Par ailleurs, le Guide suprême a appelé à un rapprochement entre le Pakistan et l’Afghanistan, encourageant une amélioration de leurs relations bilatérales. Il a même évoqué la possibilité pour l’Iran de jouer un rôle de soutien dans ce processus, soulignant la volonté affichée de Téhéran de s’impliquer dans les équilibres régionaux.