Iran : "une agression contre le Guide suprême sera considérée comme une guerre totale", avertit le président

Le président de l’Iran, Massoud Pezechkian, a mis en garde ce dimanche contre toute attaque contre le Guide suprême, affirmant qu’elle serait « considérée comme une guerre totale contre la nation iranienne ». Dans un contexte de tensions internes et de pressions externes croissantes, ces propos interviennent alors que le pays traverse une crise politique, sociale et économique majeure.

Depuis la fin décembre 2025, l’Iran est secoué par des manifestations d’ampleur nationale, déclenchées à l’origine par la détérioration de l’économie et la montée de l’inflation, mais rapidement devenues un défi direct au pouvoir des mollahs. La répression des autorités a été d’une rare violence : des milliers de personnes ont été tuées, et des arrestations massives ont eu lieu, selon des données de groupes de défense des droits humains. Les chiffres varient, mais certains rapports évoquent des milliers de morts et des dizaines de milliers d’interpellations dans tout le pays.

Pour tenter de contenir le mouvement, le gouvernement a imposé des restrictions sévères sur les communications, notamment une quasi-coupure d’accès à Internet, limitant drastiquement les échanges d’information vers l’extérieur.

Sur le plan international, les relations entre Téhéran et Washington sont plus tendues que jamais. L’administration américaine a renforcé les sanctions économiques contre des responsables iraniens et des réseaux financiers accusés de financer la répression et d’entraver les droits fondamentaux.

La situation reste explosive : malgré un calme apparent dans certaines villes après la répression, beaucoup redoutent une nouvelle flambée de violence, et la communauté internationale continue d’exhorter les autorités iraniennes à respecter les droits humains et à engager un dialogue constructif avec la population.