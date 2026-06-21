Iran : une chanteuse et son groupe condamnés à 74 coups de fouet chacun pour un concert

La chanteuse iranienne Parastoo Ahmadi et sept autres artistes ont été condamnés à 74 coups de fouet, à deux ans d'interdiction d'exercer une activité artistique et à une interdiction de quitter l'Iran pour avoir diffusé un concert sur YouTube, selon la vidéaste du projet et des médias iraniens.

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Le concert, retransmis en direct en décembre 2024, montrait Parastoo Ahmadi interprétant plusieurs chansons dans un caravansérail traditionnel, devant une salle vide. Vêtue d'une longue robe à bretelles et sans voile, elle était accompagnée d'un pianiste, d'un batteur, d'un guitariste et d'un bassiste, tous habillés en noir.

La vidéo a rencontré un important succès, cumulant plus de trois millions de vues sur YouTube, ainsi que des milliers d'autres sur les réseaux sociaux.

« Deux ans d'interdiction d'exercer toute activité artistique et de quitter le pays et 74 coups de fouet pour nous tous », a écrit sur Instagram la vidéaste Tahmineh Monzavi.

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Quelques jours après la diffusion du concert, Parastoo Ahmadi, les musiciens et plusieurs membres de l'équipe de production avaient été placés en détention provisoire avant d'être libérés sous caution.

En Iran, les femmes n'ont pas le droit de chanter en solo devant un public mixte. Elles sont également soumises à des règles vestimentaires strictes imposant le port du voile et de vêtements amples ne mettant pas en valeur leur silhouette.

Les autorités judiciaires iraniennes avaient justifié l'ouverture de poursuites en évoquant l'interprétation de chansons « sans respect des normes légales et religieuses ».