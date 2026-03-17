Iran : vague d’arrestations et mise en garde sécuritaire à l’approche d’une fête populaire

Les autorités iraniennes ont procédé à une série d’arrestations massives, affirmant avoir interpellé des dizaines de personnes soupçonnées de "collaboration" avec Israël et les États-Unis, dans un contexte de fortes tensions régionales. Selon les médias d’État, 10 étrangers ont été arrêtés dans la province du Khorasan Razavi, tandis que 55 autres individus ont été appréhendés dans le sud du pays, dans la province d’Hormozgan.

Le chef de la police, Ahmadreza Radan, a indiqué qu’au moins 500 personnes avaient été arrêtées depuis le début du conflit opposant Téhéran à Israël et à Washington. Les autorités accusent les suspects d’avoir transmis des informations sensibles à des puissances adverses, certains étant présentés comme des « mercenaires » au service des États-Unis et d’Israël.

Les services de renseignement iraniens ont également annoncé la saisie de centaines de dispositifs Starlink, utilisés par certains habitants pour contourner les restrictions d’accès à Internet. Les autorités ont rappelé que la possession de tels équipements pouvait entraîner de lourdes sanctions.

Parallèlement, les responsables iraniens ont mis en garde contre des risques sécuritaires à l’occasion de la fête de Chaharshanbe Suri, une célébration traditionnelle marquée par des feux et des feux d’artifice. Selon Ahmadreza Radan, « l’ennemi » pourrait exploiter cet événement pour provoquer des troubles, voire des victimes, afin d’alimenter les tensions dans le pays.

Un porte-parole des services de secours de Téhéran a appelé la population à éviter les rassemblements publics et à célébrer la fête à domicile.

Cette vague de répression intervient après les importantes manifestations antigouvernementales de janvier, violemment réprimées par les autorités, dans ce qui a été décrit comme l’un des plus vastes mouvements de contestation de l’histoire de la République islamique.