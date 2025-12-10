Israël, Chypre et Grèce mobilisés pour retrouver un yacht israélien disparu avec quatre personnes à bord

Une vaste opération de recherche et sauvetage est en cours en Méditerranée orientale après la disparition d’un yacht battant pavillon israélien avec quatre personnes à bord, emporté par la violente tempête Byron. Depuis lundi soir, aucun signe du navire ni de ses passagers n’a été repéré malgré des moyens déployés sur une zone maritime immense.

Le bateau avait quitté le port d’Ashdod le 8 décembre, en direction d’une destination non précisée. Le contact a été perdu quelques heures plus tard, alors qu’il naviguait près des eaux chypriotes au moment où les conditions météorologiques se dégradaient brutalement. Byron, système dépressionnaire né près de la Grèce, frappe depuis plusieurs jours l’ensemble de la région avec des vents proches de 100 km/h, de fortes pluies et des vagues dépassant 1,5 mètre.

Les garde-côtes chypriotes ont pris la tête de l’intervention, sollicitant aussitôt l’appui d’Athènes et de Jérusalem. Hélicoptères, vedettes, drones et unités navales israéliennes ratissent un périmètre de plus de 200 milles nautiques au large de Larnaca, mais la mer agitée ralentit les recherches. Les autorités ont également recours à l’imagerie satellitaire, pour l’heure sans résultat : aucun débris, signal de détresse ou objet flottant n’a été détecté.

Les passagers, deux couples israéliens d’une cinquantaine d’années, ont été localisés pour la dernière fois via leur système AIS à environ 40 milles nautiques au sud-est de Chypre. Face à la possibilité d’un naufrage en eaux profondes, Israël a mobilisé l’unité d’élite navale Shayetet 13 pour une éventuelle opération de récupération. La Grèce a de son côté redéployé plusieurs bâtiments de surveillance de l’Égée vers la zone de recherche.

La tempête Byron, nommée dans le cadre du protocole météorologique commun Grèce–Chypre–Israël, a déjà provoqué des fermetures d’écoles, des perturbations aériennes et des inondations, notamment autour de Farsala, en Grèce. Les services météorologiques maintiennent leurs avertissements alors que le système a atteint Israël mercredi, où des crues soudaines sont redoutées.

“Chaque heure compte”, a rappelé un responsable chypriote, appelant les navires à éviter la zone. Après plus de 36 heures d’opérations, l’espoir demeure, malgré des conditions extrêmes qui rendent la mission particulièrement périlleuse.