Israël dévoile un réseau financier du Hamas opéré depuis la Turquie sous supervision iranienne

Tsahal et le Shin Bet ont annoncé avoir mis au jour une vaste structure de transfert d’argent du Hamas implantée au cœur de la Turquie et dirigée, selon eux, avec l’appui direct de l’Iran. Le porte-parole arabe de l’armée, le colonel Avichaï Adraee, a indiqué dimanche soir que des documents saisis montrent que ce réseau de transferts d’argent clandestins et d’intermédiaires financiers, composé d’exilés gazaouis, exploite les infrastructures économiques turques afin de financer les activités du mouvement terroriste.

Selon les informations publiées, ces intermédiaires agissent en coopération totale avec le régime iranien, transférant des centaines de millions de dollars vers le Hamas et ses dirigeants. Les activités du réseau incluraient la réception, le stockage et la redistribution de fonds iraniens destinés au mouvement, via des circuits économiques installés en Turquie.

Les documents découverts ne représentent, selon Tsahal, qu’une petite partie des flux financiers identifiés, portant déjà sur des centaines de milliers de dollars.

L’armée a également révélé l’identité de trois figures clés de la structure :

- Tamer Hassan, haut responsable du ministère des Finances du Hamas en Turquie, opérant directement sous l’autorité de Khalil al-Hayya ;

- Khalil Farwana, changeur de fonds impliqué dans les transferts ;

- Farid Abu Dair, également courtier financier actif au sein du réseau.

Tsahal accuse ce dispositif d’alimenter la machine terroriste du Hamas tout en tirant parti du système financier turc. Les autorités israéliennes affirment poursuivre leurs efforts pour identifier et démanteler les circuits internationaux de financement du groupe.