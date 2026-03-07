Israël frappe des zones de l’ouest de l’Iran afin de soutenir des milices kurdes

Israël mène des frappes dans l’ouest de l’Iran afin de soutenir des milices kurdes iraniennes qui cherchent à exploiter la guerre entre les États-Unis, Israël et la République islamique pour renforcer leur présence dans les zones frontalières. L’information est rapportée par l’agence Reuters, qui cite des sources kurdes et israéliennes.

D’après ces sources, Israël entretient des contacts avec des groupes rebelles kurdes iraniens depuis environ un an. Ces milices regroupent entre 5.000 et 8.000 combattants, principalement équipés d’armes légères. Elles sont concentrées dans les régions montagneuses de l’ouest de l’Iran et dans l’est de l’Irak.

Leur objectif est notamment de prendre le contrôle de villes proches de la frontière irako-iranienne, dont Oshnavieh et Piranshahr, afin d’affaiblir la présence des Gardiens de la Révolution dans ces zones périphériques.

Des responsables kurdes indiquent également que ces groupes fournissent des renseignements militaires sur des cibles situées en Iran aux États-Unis et à Israël. Cette coopération vise à créer un front intérieur capable d’éroder le contrôle du régime iranien, déjà soumis à des frappes aériennes israéliennes et américaines.

Un responsable israélien cité par Reuters affirme qu’Israël ne s’attend pas à un renversement du régime iranien par ces milices, mais estime que leur action peut détourner une partie des forces iraniennes vers les régions frontalières.

Des dirigeants kurdes expliquent par ailleurs que toute offensive terrestre lancée depuis l’Irak nécessite un soutien aérien d’Israël et des États-Unis.

Un responsable kurde iranien déclare enfin qu’une force kurde importante se trouve déjà à l’intérieur du territoire iranien, prête à agir « au moment opportun » contre le régime.

Les Kurdes représentent l’une des principales minorités du Moyen-Orient. On estime qu’environ 10 millions vivent en Iran, tandis que des millions d’autres résident en Irak, en Turquie et en Syrie.