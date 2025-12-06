"Israël représente une menace plus importante que l'Iran", estime un ex-chef du renseignement saoudien

Lors du sommet Moyen-Orient et Afrique du Milken Institute à Abou Dhabi, le prince Turki Al-Faisal, ex-chef du renseignement saoudien, a créé la surprise : selon lui, ce n’est plus l’Iran mais Israël qui représente aujourd’hui la plus grande menace pour la stabilité régionale.

Il décrit un Iran affaibli, un Hezbollah en recul après sa guerre avec Israël, un régime syrien de Bachar Al-Assad renversé – et un Israël « enhardi », multipliant les frappes en Syrie, au Liban, à Gaza et même récemment à Doha contre des négociateurs du Hamas travaillant sur un projet de cessez-le-feu. Cette attaque au Qatar constitue, selon lui, un signal d’alarme majeur pour les monarchies du Golfe.

Face à ces risques croissants, le prince Turki appelle à accélérer la mise en place du système de défense aérienne intégré du CCG (Conseil de Coopération du Golfe), déjà en cours de finalisation. « Ce n’est pas inhabituel pour nous de nous unir pour nous défendre », rappelle-t-il, évoquant la coalition formée lors de l’invasion du Koweït en 1990.

Interrogé sur l’hypothèse d’un arsenal nucléaire saoudien, il confirme que cette option doit être « sérieusement envisagée », surtout si l’Iran renoue avec un programme militaire. Mais il insiste : seule une zone exempte d’armes de destruction massive, incluant Israël, garantirait la stabilité durable du Moyen-Orient.

Enfin, Turki Al-Faisal prévient que l’i"mpunité perçue d’Israël, notamment en Palestine, risque d’alimenter de nouvelles vagues d’extrémisme". « Le terrorisme n’a pas disparu », dit-il. « Et tant que les injustices persistent, d’autres mouvements naîtront. »