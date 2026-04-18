Judée-Samarie : un terroriste infiltré éliminé, Tsahal mène une opération ciblée

Un terroriste ayant infiltré la localité de Negohot, en Judée-Samarie, a été identifié puis éliminé samedi lors d’une intervention rapide, ont annoncé conjointement Tsahal et le Shin Bet. L’incident a déclenché une opération sécuritaire dans la zone, menée sur la base de renseignements précis.

Dans la foulée, des soldats de Tsahal, guidés par les services de sécurité intérieure, ont opéré dans le secteur de Khirbet Fuqeiqah, à proximité de Negohot, où résidait le terroriste. L’intervention s’est concentrée sur le domicile du terroriste, dans le cadre d’un raid ciblé visant à neutraliser d’éventuelles menaces supplémentaires.

Selon le communiqué, les forces israéliennes ont découvert sur place une arme artisanale ainsi que du matériel militaire. Ces équipements auraient été destinés à la préparation d’attaques contre des soldats de Tsahal et des civils israéliens, confirmant le caractère prémédité de l’opération.

L’élimination du terroriste intervient dans un contexte de vigilance accrue en Judée-Samarie, où les forces de sécurité intensifient leurs actions pour prévenir les infiltrations et les attaques.

Les autorités israéliennes réaffirment leur détermination à agir contre toute menace visant les populations civiles et les forces de sécurité, tout en poursuivant les opérations de terrain destinées à démanteler les infrastructures terroristes dans la région.