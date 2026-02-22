L’État islamique revendique deux attaques contre l’armée syrienne

Le groupe jihadiste État islamique (EI) a revendiqué deux attaques visant des membres de l’armée syrienne dans le nord et l’est du pays, affirmant entrer dans une nouvelle phase d’opérations contre les autorités syriennes.

Dans un communiqué diffusé par son agence de propagande Dabiq, l’organisation indique avoir ciblé « un membre du régime syrien apostat » dans la ville de Mayadin, dans la province de Deir al-Zor, à l’aide d’un pistolet. Elle affirme également avoir attaqué deux autres militaires à la mitrailleuse dans la ville de Raqqa, au nord du pays.

Le ministère syrien de la Défense a confirmé qu’un soldat et un civil avaient été tués samedi par des « assaillants inconnus ». Une source militaire citée par Reuters précise que le militaire appartenait à la 42ᵉ division de l’armée.

Ces attaques interviennent dans un contexte de recrudescence des actions revendiquées par l’EI contre les autorités dirigées par le président Ahmed al-Sharaa. Ancien cadre d’Al-Qaeda, dont il s’est séparé en 2016, Ahmed al-Sharaa a ensuite dirigé une coalition de factions islamistes ayant renversé l’ex-président Bashar al-Assad à la fin de l’année 2024.

Deux jours auparavant, l’EI avait déjà revendiqué une autre attaque à Deir al-Zor, qui avait coûté la vie à un membre des forces de sécurité du ministère de l’Intérieur et blessé un autre agent.

Malgré la perte de son « califat » territorial, l’État islamique continue de mener des opérations ponctuelles en Syrie, cherchant à exploiter les fragilités sécuritaires persistantes dans plusieurs régions du pays.