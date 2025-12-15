L'ex-otage Omer Shem Tov : "La victoire de Trump a semé la peur dans les tunnels du Hamas"

Omer Shem Tov, ancien otage israélien détenu pendant 505 jours par le Hamas dans la bande de Gaza, a affirmé que l’élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis a profondément modifié l’attitude de ses geôliers. Kidnappé lors du festival de musique Nova le 7 octobre 2023, il a livré son témoignage dans un entretien accordé à Fox News Digital.

« Dès que Trump a été élu, j’ai vu la peur dans leurs yeux », raconte le jeune homme, aujourd’hui âgé de 20 ans. « Ils savaient que la situation allait changer, que quelque chose de différent allait se produire. Ils étaient très effrayés. » Selon lui, cette crainte s’est traduite par un changement tangible de son quotidien en captivité après la victoire de Trump, le 5 novembre 2024.

Durant les cinq derniers mois de sa détention, Omer Shem Tov explique avoir été contraint de creuser, nettoyer et déplacer des explosifs dans les tunnels du Hamas, tout en transportant de la nourriture. Il évoque des stocks considérables, contrastant avec les rations infimes qui lui étaient accordées, souvent limitées à quelques biscuits.

C’est par ses ravisseurs qu’il a appris le résultat de l’élection américaine. « Ils avaient une télévision dans les tunnels et regardaient presque exclusivement Al Jazeera », raconte-t-il, ajoutant avoir surpris des discussions exprimant leur souhait de voir Kamala Harris l’emporter.

Après l’élection, « tout a changé », affirme-t-il. « La quantité de nourriture, leur comportement, tout indiquait qu’ils se préparaient à quelque chose de plus grand. » Il se souvient également de son 21e anniversaire, passé en captivité, comme d’un moment de profond effondrement moral, marqué par la peur pour sa famille et par la faim extrême et les mauvais traitements subis.

Libéré en février 2025 dans le cadre d’un accord sur les otages, Omer Shem Tov s’est rendu par la suite à Washington, où il a rencontré Donald Trump à la Maison-Blanche. « Je lui ai dit que beaucoup en Israël croyaient qu’il avait été envoyé par Dieu pour aider à ramener les otages », explique-t-il. Il affirme rester aujourd’hui très lié aux autres survivants, devenus pour lui « une seconde famille ».