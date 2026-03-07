L’Iran dit qu’il poursuivra ses attaques sur des sites de pays voisins utilisés pour "l’agression"

L’Iran a affirmé samedi qu’il poursuivra ses attaques contre des sites situés dans des pays voisins s’ils sont utilisés pour mener des opérations militaires contre la République islamique.

Le chef du pouvoir judiciaire iranien a déclaré que Téhéran disposait de preuves montrant que certains États de la région ont mis leur territoire à la disposition de «l’ennemi».

«Les attaques intenses contre ces cibles vont continuer», a-t-il affirmé, précisant que cette stratégie est mise en œuvre avec l’accord du gouvernement et des institutions du pays.

Depuis le début de la guerre il y a une semaine, l’Iran a mené plusieurs frappes contre des pays du Golfe, en représailles à l’offensive menée par Israël et les États-Unis.

Certaines attaques ont touché des infrastructures civiles, bien que Téhéran affirme viser uniquement des intérêts ou des bases militaires américaines.

Plus tôt dans la journée, le président iranien Massoud Pezeshkian s’était excusé auprès des pays voisins, assurant qu’ils ne seraient plus attaqués sauf si des frappes étaient lancées depuis leurs territoires.

Selon les bilans disponibles, treize personnes, dont sept civils et une fillette de 11 ans au Koweït, ont été tuées dans les pays du Golfe depuis le début du conflit.

Les États du Golfe affirment de leur côté ne pas avoir autorisé l’utilisation de leurs territoires pour attaquer l’Iran.

Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a également déclaré que la présence de bases américaines dans la région empêcherait tout retour à la paix.