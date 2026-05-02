L’Iran exécute deux hommes soupçonnés d’espionnage pour le compte d’Israël

L’Iran a annoncé samedi l’exécution de deux hommes accusés d’espionnage au profit d’Israël, selon des médias locaux citant des sources judiciaires.

Yaghoub Karimpour et Nasser Bakarzadeh ont été pendus après avoir été reconnus coupables de coopération avec Israël et son service de renseignement, le Mossad.

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Selon ces sources, Karimpour avait transmis des informations sensibles à un agent du Mossad, tandis que Bakarzadeh était accusé d’avoir collecté des renseignements sur des personnalités gouvernementales et religieuses ainsi que sur des sites stratégiques.

L’un des deux hommes aurait notamment opéré à proximité du site nucléaire de Natanz, dans la province d’Ispahan. Ces exécutions interviennent dans un contexte de fortes tensions entre Téhéran et Israël, marqué par des accusations réciproques d’opérations clandestines et d’activités de renseignement.