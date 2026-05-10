L’Iran menace les câbles internet sous-marins du détroit d’Ormuz

Des médias iraniens affiliés aux Gardiens de la révolution ont appelé à imposer des paiements de « protection » aux câbles sous-marins à fibres optiques qui passent par le détroit d'Ormuz, dans un contexte de fortes tensions militaires avec les États-Unis.

Selon l'agence iranienne Tasnim, ces câbles transporteurs étaient chaque jour plus de 10 000 milliards de dollars de transactions financières américaines, dont des ordres liés au système SWIFT, des opérations boursières et des transferts d'argent. Le média affirme qu'une interruption de ces infrastructures pourrait provoquer d'importantes perturbations d'Internet et de l'économie numérique mondiale.

Ces déclarations s'inscrivent dans une escalade verbale plus large de Téhéran. Samedi, la branche navale du Corps des gardiens de la révolution islamique a menacé de mener des frappes dévastatrices contre les installations militaires et les forces navales américaines présentes dans la région.

Cette menace intervient après plusieurs affrontements maritimes violents entre forces iraniennes et américaines dans le détroit d'Ormuz, l'un des passages les plus stratégiques du commerce mondial.

Dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux et représailles par l'agence Xinhua, la marine des Gardiens de la révolution a averti que toute « agression » contre des pétroliers ou des navires marchands iraniens entraînerait une riposte massive. Le message vise à préciser les bases américaines dans la région ainsi que les navires militaires qualifiés d'« ennemis » par Téhéran.

La crise actuelle remonte au 28 février, lorsque l'Iran a instauré une politique restrictive de transit dans le détroit d'Ormuz. Cette décision faisait suite aux frappes conjointes menées par les États-Unis et Israël contre l'Iran.

Washington a ensuite répondu par un bloc naval total, coupant de fait l'accès maritime aux ports iraniens, également bien pour les navires entrants et sortants.

Ces derniers jours, les incidents se multiplient. Les forces américaines auraient intercepté et mis hors service plusieurs pétroliers et cargos battant pavillon iranien, soupçonnés de tenter de contourner le blocus.

La force aérospatiale des Gardiens de la révolution a, elle aussi, durci le ton. Dans un communiqué distinct, elle a affirmé que ses missiles et ses drones étaient prêts à frapper. « Nous attendons l'ordre de tirer », at-elle déclaré. Cette même division affirme que ses systèmes d'armes ont déjà verrouillé leurs cibles sur des objectifs américains dans la région et sur la flotte « ennemie agressive » exploitée dans le golfe Persique.