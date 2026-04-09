L’Iran "n’a pas cherché la guerre", assure le guide suprême Mojtaba Khamenei

« Nous ne renoncerons en aucun cas à nos droits légitimes », a-t-il affirmé.

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Mojtaba Khamenei, the son of Iran's Supreme Leader, Ayatollah Ali Khamenei
Mojtaba Khamenei, the son of Iran's Supreme Leader, Ayatollah Ali Khamenei AP Photo/Vahid Salemi

Le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei a assuré jeudi que l’Iran ne souhaitait pas la guerre, tout en réaffirmant sa détermination à défendre ses intérêts stratégiques. Dans un message écrit, lu à la télévision d’État quarante jours après l'élimination de son père, l’ayatollah Ali Khamenei, il a déclaré : « Nous n’avons pas cherché la guerre et nous ne la voulons pas ».

Cette prise de parole intervient dans un contexte de tensions régionales toujours vives, malgré l’entrée en vigueur récente d’un cessez-le-feu fragile entre Téhéran et Washington. «Mais nous ne renoncerons en aucun cas à nos droits légitimes, et à cet égard, nous considérons l’ensemble du front de la résistance comme un tout», a-t-il ajouté, une référence directe aux alliés régionaux de l’Iran, notamment le Hezbollah au Liban.

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Dans ce contexte délicat, l’Iran s’apprête à engager des discussions avec les États-Unis au Pakistan. Ces négociations, attendues dans les prochains jours, interviennent après des semaines de confrontation et de menaces, notamment de la part du président Donald Trump, qui avait évoqué un possible anéantissement du régime iranien.

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