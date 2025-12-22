L'Iran procède a des essais de tirs de missiles balistiques à grande échelle

Téhéran a officiellement reconnu lundi avoir mené des tests de missiles balistiques dans plusieurs sites du pays, après des signalements de riverains et la détection d'activités inhabituelles par des agences de renseignement étrangères.

L'information avait initialement été révélée par le magazine Iran International, proche de l'opposition au régime, citant des services de renseignement occidentaux ayant détecté une activité inhabituelle liée aux forces aériennes des Gardiens de la Révolution islamique. Des habitants de diverses régions iraniennes avaient rapporté des bruits assourdissants près de Khorramabad et observé des traînées de fumée au-dessus de Mashhad et d'autres villes.

Ces essais ne sont pas menés par l'armée régulière iranienne mais par la force aérienne des Gardiens de la Révolution, dont plusieurs hauts responsables ont été éliminés lors du premier jour de l'opération israélienne "Avec Kalviya", notamment le commandant Ali Hajizadeh. Cette unité est responsable des tirs de missiles balistiques du pays.

Le général Shakarchi, porte-parole du quartier général des Gardiens de la Révolution, a déclaré aux médias locaux : "Nous n'avons jamais déclenché de guerre, mais nous résisterons fermement à tout agresseur. Si des mesures offensives sont prises, ce sera pour punir l'agresseur."

Parallèlement, le chef de l'armée, Khatami, aurait personnellement piloté un hélicoptère rénové pour le tester. Plusieurs appareils modernisés ont été ajoutés aux capacités de combat aérien de l'armée.

https://x.com/i/web/status/2003068071150538820 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, a déclaré lundi à l'agence russe RIA Novosti que la majeure partie des stocks d'uranium enrichi iraniens demeurait dans le pays malgré les dommages infligés aux installations nucléaires. Il a qualifié la situation de "très négative" du point de vue de la non-prolifération nucléaire.

https://x.com/i/web/status/2003058903177982345 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Grossi a souligné que l'agence manquait d'informations suffisantes sur l'état des sites nucléaires iraniens et a averti que même si certaines installations ont été gravement endommagées, "la plus grande partie de l'uranium enrichi en possession de l'Iran se trouve toujours dans le pays", constituant une préoccupation majeure pour l'AIEA.