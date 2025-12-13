L’Iran relève le prix de l’essence pour la première fois depuis 2019

Pour la première fois depuis les manifestations sanglantes de 2019, l’Iran a procédé samedi à un relèvement du prix de l’essence subventionnée, dans un contexte de crise économique aiguë et d’effondrement de sa monnaie sous le poids des sanctions internationales. La mesure, annoncée sans fanfare, vise à contenir le coût colossal des subventions énergétiques, tout en évitant de provoquer une nouvelle explosion sociale.

Le nouveau dispositif introduit un troisième palier tarifaire. Les automobilistes continuent de bénéficier de 60 litres mensuels à prix subventionné, soit 15.000 rials le litre, puis de 100 litres supplémentaires à 30.000 rials. Au-delà, le litre est désormais facturé 50.000 rials, environ quatre cents de dollar. Même à ce niveau, l’essence iranienne reste parmi les moins chères au monde.

Dans la capitale, la mesure a été appliquée sans incident notable. Quelques véhicules de police étaient visibles près des stations-service, mais aucune file d’attente ni mouvement de contestation n’a été observé. Le souvenir de novembre 2019 demeure toutefois vif : une hausse brutale des prix avait alors déclenché des protestations massives, violemment réprimées, faisant plus de 300 morts selon des ONG.

Le gouvernement agit avec prudence, conscient de l’épuisement d’une population éprouvée par l’inflation – proche de 40 % –, la dépréciation du rial et les conséquences de la récente guerre avec Israël. Pour de nombreux Iraniens, l’essence bon marché reste perçue comme un droit acquis.

Les autorités reconnaissent néanmoins que le système actuel n’est plus soutenable. Selon l’Agence internationale de l’énergie, l’Iran figure parmi les pays qui consacrent le plus de ressources aux subventions énergétiques, pour un coût estimé à plusieurs dizaines de milliards de dollars par an. Le ministère du Pétrole a laissé entendre que d’autres ajustements pourraient suivre, les prix étant désormais réévalués tous les trois mois.