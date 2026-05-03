L'Iran va activer des cellules du Corps des gardiens de la révolution islamique en Turquie

Selon ces sources, le plan iranien inclurait également le transfert de certaines recrues vers l'Iran, où elles seraient intégrées à des milices affiliées au Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) pour des missions militaires et de renseignement.

Fin janvier, les autorités turques ont annoncé l'arrestation de six personnes, dont un ressortissant iranien, accusées d'espionnage à la suite d'opérations menées dans plusieurs provinces. Les suspects sont soupçonnés d'avoir collecté des informations sur des sites militaires et sensibles, en coordination avec les services liés aux Gardiens de la révolution.

Des analystes turcs font état de l'existence d'une influence iranienne dans le pays, notamment à travers certains groupes politiques ou idéologiques. Toutefois, ils estiment que Téhéran ne dispose pas des capacités nécessaires pour mobiliser ces réseaux de manière structurée ou mener des opérations d'envergure sur le territoire turc.

Parallèlement, l'Iran continuerait de développer des réseaux d'influence plus discrets, mêlant médias, acteurs politiques, universitaires et structures culturelles, afin de renforcer sa présence et promouvoir ses positions. Selon plusieurs observateurs, cette stratégie repose davantage sur l'influence indirecte et la pénétration progressive des sphères médiatiques et sociales que sur les actions directes.